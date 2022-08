Após separação, Fabiana Karla reata casamento em Las Vegas: ‘Apostando todas as minhas fichas’

Atriz e Diogo Mello haviam rompido a relação em 2021, mas reataram os votos de compromisso nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram @fabianakarlareal Fabiana Karla reatou seu casamento em grande estilo com uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos



Fabiana Karla revelou que reatou o seu casamento com o profissional de Relações Públicas Diogo Mello, em uma capela de Las Vegas, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito com a publicação vídeo da cerimônia no Instagram da atriz durante a noite deste sábado, 27. A celebração teve direito a imitador de Elvis Presley, que fez um cover da música Can’t Help Falling in Love enquanto a artista desfilava em direção ao altar. “Só para deixar claro que não estou acreditando no que estou fazendo. Vem comigo”, declarou a humorista no início do vídeo divulgado nas redes sociais. Os dois estavam namorando desde 2018 e chegaram a se casar em 2019, no entanto, em dezembro de 2021, o casal anunciou a separação. Meses após o término o namoro foi reatado e ambos refizeram os votos de casamento na cerimônia ocorrida na cidade famosa por seus cassinos e vida noturna. A influenciadora Mayra Cardi, a atriz Juliana Paiva, a cantora Jojo Todynho e a humorista Ingrid Guimarães se manifestaram nos comentários da publicação para desejar felicidades ao casal e exaltar o casamento “ao estilo Vegas”. Ao invés do tradicional vestido de noiva, a atriz usou uma calça e um blazer branco com um véu curto e um buquê de rosas brancas. O noivo também estava de branco, mas apenas com um blazer que deixou à mostra o peitoral de Mello. “Como estou em Las Vegas, estou apostando todas as minhas fichas. E para sempre”, brincou Fabiana durante o seu discurso.