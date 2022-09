Após sofrer queda na semana passada, Post Malone é hospitalizado e cancela show

Em sua rede social, o cantor disse que está com ‘dificuldade para respirar’ e pediu desculpas aos fãs pelo cancelamento

Reprodução/Instagram/postmalone Hospitalizado, Post Malone anunciou o cancelamento di show que faria neste domingo, 25



O rapper Post Malone usou seu perfil no Instagram para anunciar o cancelamento de um show em Boston, nos Estados Unidos, que aconteceria neste domingo, 25. O cantor precisou ser hospitalizado às pressas após sentir dores e dificuldade para respirar. No último sábado, 17, Malone caiu em um buraco no palco enquanto fazia um show em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. “Tem esse buraco gigante, então eu tentei dar a volta, virei no canto e arrebentei meu traseiro. Me tirou o ar de jeito. Me pegou de jeito”, explicou o artista, que pediu desculpas ao público após ser socorrido por paramédicos. Após o tombo, Malone usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs, afirmou que tudo correu bem no hospital e indicou que a sua turnê em promoção ao álbum “Twelve Carat Toothache” continuaria sem problemas. Entretanto, na noite deste sábado, 24, o cantor emitiu nota para revelar o cancelamento de seu próximo show: “Boston, eu amo vocês pra cacete! Em turnê, costumo acordar por volta das 16h, e hoje acordei com um estalo no lado direito do meu corpo. Eu me senti tão bem ontem à noite, mas hoje me senti tão diferente do que estava antes. Estou com muita dificuldade para respirar, e sinto uma dor muito forte sempre que respiro ou me movo. Estamos no hospital agora, mas com essa dor não posso fazer o show hoje à noite. Eu sinto muito. Os ingressos de todos para o show desta noite serão válidos para a remarcação que estamos planejando agora. Mais uma vez, eu sinto muito, eu amo muito vocês. Me sinto terrível, mas prometo que vou compensar isso. Eu te amo Boston, vejo vocês em breve. Eu sinto muito”.