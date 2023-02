Após sufoco com tiroteio perto de casa, Mari Bridi posa com personal: ‘Meu mozim’

Influenciadora relatou que teve dificuldade de voltar para casa após avião pousar no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/maribridicardoso Mari Bridi postou uma foto com seu personal trainer nesta quinta-feira, 16



A influenciadora Mari Bridi foi malhar na manhã desta quinta-feira, 16, após passar um sufoco com os filhos na noite anterior. Nas redes sociais, a ex-mulher do ator Rafael Cardoso disse que o avião em que estava teve dificuldade para pousar por causa do vento e da chuva. “Depois de tentar pousar duas vezes no Santos Dumont e não conseguir, fomos a última aeronave a conseguir pousar no Galeão! Ligo o celular e o grupo das vizinhas em pânico porque tem um hora que está tendo tiroteio do lado de casa. Rio de Janeiro, que recepção hein”, falou a influenciadora nos stories do Instagram. Ainda no aeroporto, ela falou que não sairia de lá até o tiroteio perto da sua casa, que fica na região de Itanhangá, parar. “Não vou correr o risco de passar com as crianças”, explicou. Mari é mãe de Aurora, de 8 anos, e Valentim, 4, ambos são frutos do seu relacionamento com Rafael, que chegou ao fim em dezembro do ano passado após 15 anos. Na manhã desta quinta, Mari mostrou aos seguidores que conseguiu chegar em casa em segurança. Após fazer um post lamentando o fim das férias, ela foi à academia e posou com seu personal trainer, Dhe Lopes. “Meu mozim”, escreveu Mari na foto.