Aracy Balabanian é internada em CTI com insuficiência respiratória

Divulgação/Globo Atriz de 80 anos está em centro intensivo do RJ e estado de saúde inspira cuidados



Aracy Balabanian, de 80 anos, foi internada na noite de segunda-feira (25) no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A atriz, que pertence ao grupo de risco da Covid-19, apresentou insuficiência respiratória e foi submetida ao teste da doença, mas ainda não há resultado.

Um dos sintomas graves causados pelo novo coronavírus é a falta de ar e dificuldade para respirar. Aracy está passando por uma série de exames e não há previsão de alta.

“A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian foi internada ontem, dia 25/05, no CTI, com quadro de insuficiência respiratória. Seu estado de saúde inspira cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames, entre eles o teste de covid-19, ainda sem confirmação do resultado”, disse o hospital em um comunicado.

*Com Estadão Conteúdo