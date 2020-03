Ariana Grande e Mikey Foster terminam relacionamento, diz revista

Reprodução Ariana Grande e Mikey Foster não estão mais juntos



Ariana Grande está solteira! De acordo com a revista US Weekly, a cantora terminou o namoro de sete meses com Mikey Foster. Ela foi vista aos beijos com um rapaz misterioso recentemente.

A estrela e o cantor do Social House teriam encerrado o relacionamento há um mês. Ele s são amigos de longa data e foram apontados como algo a mais em agosto de 2019, quando foram vistos de mãos dadas.

Ambos trabalharam juntos no clipe de “Boyfriend” e mostraram química. Ariana e Mikey chegaram a fazer um “encontro duplo” com o irmão da cantora, Frankie e seu namorado Hale Leon.

Ariana namorou, anteriormente, Pete Davidson, com quem foi noiva por curto período de tempo.