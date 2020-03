Schwarzenegger processa em R$ 46 mi empresa que criou robô com seu rosto

Reprodução/Twitter Empresa russa usou imagem do ator sem pedir autorização



O astro Arnold Schwarzenegger está processando a empresa russa Promobot pela criação de um robô com o seu rosto. Segundo informações do TMZ, a ação estipulou uma indenização de US$ 10 milhões (cerca de R$ 46 milhões) por uso indevido de imagem.

Ainda de acordo com o site americano, a acusação sustenta que o ator se tornou “de forma indesejável o rosto” do Robo-C, um serviço no qual o cliente pode montar um robô com características a sua escolha.

Um robô com as feições de Schwarzenegger teria sido usado para promover o produto em diversos eventos de tecnologia, sendo o mais recente a New York Toy Fair, no mês passado.

O ator ainda alega que no ano passado foi convidado para fotografar ao lado do robô durante participação em um evento.

O processo movido contra a Promobot pede a cessão do uso da imagem do ator, assim como os lucros obtidos com a divulgação do robô e os honorários legais.