Arthur Aguiar celebra nascimento de seu segundo filho: ‘Encanto e admiração’

Bebê recebeu o nome de Gabriel e é fruto do relacionamento do ator com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci; ex-BBB também é pai de Sophia

Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Ator também agradeceu àqueles que deram "apoio e carinho durante essa jornada"



O ex-BBB Arthur Aguiar celebrou o nascimento de seu segundo filho, Gabriel, fruto do relacionamento do artista com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci, na segunda-feira, 12. O ex-casal anunciou a gravidez em setembro e, três dias depois, confirmaram sua separação. “Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida”, escreveu o artista em longo texto publicado no Instagram. “É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ‘ser humaninho’ em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração”, completou o também pai de Sophia, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi.

O ator também agradeceu àqueles que deram “apoio e carinho durante essa jornada”. “Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo”, continuou. Em outubro, os dois fizeram um chá-revelação para revelar o sexo do bebê e explicaram o nome escolhido. “A gente já te ama tanto que você nem faz ideia. O significado do seu nome é ‘Deus enviou’ e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou para nós”, escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.

