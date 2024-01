Arthur Aguiar passa virada do ano em clima de romance com ex-namorada grávida: ‘Nosso início’

Ex-BBB e influenciadora esperam nascimento do primeiro filho juntos, Gabriel

Rperodução/Instagram/@arthuraguiar/@jhenysantucci Arthur Aguiar e Jheny Santucci estão esperando um filho



O ator Arthur Aguiar passou o Ano Novo em clima de romance com sua ex-namorada, Jheny Santucci. No oitavo mês de gravidez, a influenciadora reatou o namoro com o ex-BBB na reta final da espera do nascimento de Gabriel. “Tentamos uma foto, mas não deu certo. Desisti”, disse Arthur. “Sério, não dá”, continuou Jheny. O casal havia se separado um dia após anunciarem por meio de uma ação de publicidade a gravidez de Jheny. O relacionamento com a modelo começou após o término entre Aguiar e Maíra Cardi. Recentemente, Arthur já havia demonstrado sinais de que retomou a relação com Santucci após comentar diversas fotos no perfil da garota. No ano novo do ex-BBB, a família de Arthur se reuniu em uma casa, acompanhado de Santucci e a filha do ator com Maíra Cardi.