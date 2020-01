‘O dia que eu morrer, aviso’, diz Ary Toledo internado em hospital

Reprodução Humorista de 82 anos esteve internado para exames de rotina



Ary Toledo usou as redes sociais neste sábado (11) para publicar um vídeo sobre seu estado de saúde atual.

O humorista, de 82 anos, esteve no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para realização de exames de rotina. Mais detalhes não foram divulgados.

“Meus queridos amigos, meus verdadeiros amigos e os falsos também. Tenho uma ‘péssima’ notícia para dar para vocês da imprensa em geral. Eu estou ótimo, não estou com infecção generalizada como foi noticiado. Isso é mentira! A ‘notícia ruim’ é porque eu estou bom e não vai ter muita audiência, né? Eu não estou morrendo…o dia que eu morrer eu aviso. Aí a audiência vai lá em cima” , brinca o humorista, enquanto descansa em uma cama de hospital.

Ele aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu dos fãs. “Muito obrigado pela solidariedade, pelo companheirismo, pela preocupação. E mais uma vez eu repito: eu estou ótimo!”, conclui.

As imagens foram gravadas por Oscar Pardini, humorista do grupo Café com Bobagem e amigo de Ary Toledo.

Veja o vídeo:

Recadinho à imprensa! Posted by Ary Toledo on Friday, January 10, 2020

*Com Estadão Conteúdo