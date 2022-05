Às vésperas do Dias das Mães, Pepita apresenta o filho Lucca Antônio

Cantora e o marido Kayque Nogueira anunciaram a adoção do bebê, que tem 5 meses, no Instagram

Reprodução/ Instagram Pepita e o marido Kayque adotaram Lucca Antônio



A cantora e apresentadora Pepita vai passar o Dia das Mães em boa companhia. A artista anunciou neste sábado, 07, a chegada de seu primeiro filho, Lucca Antônio, de 5 meses. Em entrevista à revista Marie Claire, Pepita contou sobre o processo de adoção e comemorou a maternidade. “Sei que outras manas também têm esse mesmo sonho que eu e torço para que consigam realizar. Sei que tenho representatividade, mas quero ver outras alcançando tudo que alcancei. Tem muita Pepita por aí que precisa ser enxergada como ser humano e merece ser feliz, se casar e ser mãe”, disse. Pepita e seu marido, Kayque Nogueira, esperaram 2 anos e 5 meses na fila da adoção, até que encontraram Lucca. “Senti muito carinho e respeito, além de uma torcida enorme para tudo dar certo. Toda vez que eu me encontrava com as assistentes sociais e psicólogas eu via uma torcida muito grande delas em me ver como mãe”, conta. A adoção aconteceu em 30 de novembro, dois dias após o nascimento do bebê. “Carrego a letra T de travesti e tenho muito orgulho de dizer que sou mãe e ele também tem um pai maravilhoso que acorda de madrugada e ajuda a amamentar e trocar a fralda”, comemora Pepita.