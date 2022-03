Astro de ‘The Boys’ é preso na Espanha e tribunal o condena por agressão

Antony Starr foi a julgamento e recebeu uma pena de 12 meses de prisão; ele não ficará na cadeia se pagar multa de R$ 27 mil

Reprodução/Amazon Prime Video Antony Starr interpreta Capitão Pátria na série 'The Boys'



O ator Antony Starr, que interpreta o Capitão Pátria na série “The Boys”, foi preso na última quarta-feira, 2, após se envolver em uma briga em um bar na Espanha e agredir um jovem de 21 anos chamado Bathuel Araujo. O artista neozelandês está em território espanhol gravando o novo filme do cineasta Guy Ritchie. Segundo divulgado pelo Daily Mail, a vítima disse aos policiais que foi esmurrado duas vezes pelo astro da série da Amazon Prime Video e depois atingido por um copo que quebrou no seu rosto. Em meio a confusão, a polícia local foi chamada e Antony, que estava bêbado, foi detido. Com um corte na sobrancelha, Bathuel foi levado ao hospital e precisou levar quatro pontos. O caso foi a julgamento e a decisão divulgada nesta quinta-feira, 3.

O Tribunal de Investigação de Alicante, cidade espanhola onde aconteceu a agressão, realizou um rápido julgamento que sentenciou o ator a 12 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de £ 4.141 (cerca de R$ 27,7 mil), no entanto, ele não ficará na cadeia. “O estado de embriaguez do detento foi levado em consideração como fator atenuante. A sentença foi resultado de um acordo entre o Ministério Público e o homem que foi posteriormente condenado. Sua pena de prisão está sendo suspensa com a condição de que ele não cometa outro crime em dois anos e pague a indenização nas próximas 72 horas”, informou o Tribunal através de um comunicado. O jovem que sofreu a agressão disse à imprensa local que o ator estava “muito bêbado” e que ele partiu para agressão após um amigo pedir para acalmarem o ator, pois ele estava causando incômodo no local. Antony teria se irritado com isso e a briga começou.