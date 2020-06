Intérprete de Alfafa, em ‘Os Batutinhas’, é preso por uso de drogas inalantes

Ator Bug Hall, de 35 anos, foi preso em quarto de hotel com diversas latas de produto químico para uso recreativo

Reprodução Ator Bug Hall ficou conhecido por filme clássico dos anos 90



O ator Bug Hall, que viveu o personagem Alfafa no filme infantil “Os Batutinhas” (1994), foi preso na terça-feira (23) pelo uso de drogas inalantes no Texas, Estados Unidos. As informação são do TMZ.

Segundo o portal, Hall, de 35 anos, estava em um quarto de hotel quando a polícia chegou. Os agentes foram chamados por familiares do ator. Ao entrarem no local, os policiais encontram diversas embalagens de aerosol com produto para limpar teclados e que eram usadas pelo ator para inalação dos gases químicos.

Bug Hall admitiu o uso das drogas e foi preso por posse e ingestão de substâncias químicas voláteis. Ele não resistiu à prisão.