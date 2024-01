Ator Christian Oliver, de ‘Speed Racer’, morre com as duas filhas em acidente de avião no Caribe

Aeronave caiu no mar logo após a decolagem, na ilha de Bequia; piloto também não sobreviveu

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Ator Christian Oliver morreu em um trágico acidente de avião



O ator Christian Oliver, conhecido por seu papel em “Speed Racer”, morreu nesta sexta-feira, 5, aos 51 anos em um trágico acidente de avião no Caribe. A tragédia também vitimou suas filhas, Madita e Annik, de 10 e 12 anos, respectivamente, além do piloto Robert Sachs. Segundo informações do site norte-americano TMZ, o acidente ocorreu quando a aeronave saiu da ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, em direção a Santa Lúcia. Logo após a decolagem, o avião caiu no mar. Os corpos foram encontrados sem vida pela Guarda Costeira de São Vicente.

Christian Oliver estava no Caribe desde o final do ano passado. Além de seu papel em “Speed Racer”, o ator também ficou conhecido por suas participações em filmes como “Indiana Jones”, “Os três mosqueteiros” e “Operação Valquíria”. Ele também teve um papel na série “Sense8” em 2015. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades. A morte de Christian Oliver e suas filhas deixou a comunidade artística em luto, com muitos colegas e fãs prestando homenagens nas redes sociais.