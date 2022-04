Ator de ‘Game of Thrones’ é preso acusado de crime sexual envolvendo menor de idade

Joseph Gatt negou as acusações e disse que está colaborando com a polícia de Los Angeles para provar inocência; ele foi solto após pagar fiança

Reprodução/Intagram/josephgattofficial Joseph Gatt nega que manteve conversas de teor sexual com menor de idade



O ator Joseph Gatt, da série “Game of Thrones”, foi preso nos Estados Unidos acusado de manter “comunicação sexualmente explícita online” com menor de idade. Conforme divulgado pela Variety, o artista foi detido em sua própria casa no último dia 6 de abril após as autoridades receberem uma denúncia contra ele. O Departamento de Polícia de Los Angeles cumpriu um mandado de busca e prendeu Joseph “por ofensa sexual” ao ter contato com um menor. Em um comunicado divulgado à imprensa local esta semana, a polícia de Los Angeles informou que os investigadores estão procurando identificar outras vítimas. Segundo o TMZ, o ator foi liberado no mesmo dia após pagar uma fiança de US$ 5 mil. Nesta quarta-feira, 13, Joseph se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.

“Obviamente, quero abordar as alegações absolutamente horríveis e completamente falsas recentemente levantadas contra mim. Elas estão 100% erradas e são imprudentes”, escreveu o ator no Twitter. “Estou cooperando totalmente com a polícia de Los Angeles para encontrar uma explicação para isso. Estou ansioso para limpar meu bom nome. Obrigado a todos os meus amigos e apoiadores que sabem que isso é falso e entendem que por razões legais que não posso comentar mais [sobre o assunto] nas redes sociais”, acrescentou o intérprete de Thenn Warg em “Game of Thrones”. Fora a série da HBO, o artista também pode ser visto nos filmes “Dumbo”, “Thor” e “Star Trek: Além da Escuridão”. Ele também está no elenco de “Adão Negro”, próximo filme da DC.