Ator de ‘General Hospital’ anuncia separação da mulher, que está grávida: ‘Filho não é meu’

Steve Burton era casado com Sheree Burton há 23 anos e, juntos, eles tiveram três filhos

Reprodução/Instagram/1shereeburton Steve Burton e Sheree Burton foram casados por 23 anos



O ator Steve Burton, ex-estrela de “General Hospital”, anunciou que ele e sua mulher, Sheree Burton, não estão mais juntos após 23 anos de casamento. O artista deu a notícia pelas redes sociais na última quarta-feira, 4, e explicou o motivo: “Quero esclarecer uma coisa, Sheree e eu estamos separados. Ela anunciou recentemente que está esperando seu 4º filho. O filho não é meu. Ainda estamos criando nossos três lindos filhos. Agradecemos a privacidade neste momento”.

O casamento do ator com Sheree aconteceu em 1999. Eles se conheceram no set de filmagens da produção “General Hospital” e, em mais de duas décadas juntos, tiveram três filhos: Makena, de 18 anos, Jack, de 16, e Brooklyn, de 7. Em seu post, Steve não deixou claro há quanto tempo o casal não está mais junto. Sheree não falou publicamente sobre a separação. Ela anunciou que está grávida recentemente ao postar uma foto nos stories do Instagram uma foto segurando a barriga. O anúncio do término aconteceu cerca de seis meses depois que Steve foi demitido da série “General Hospital” pela ABC por se recusar a tomar vacina contra a Covid-19.