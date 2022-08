Ator de ‘Homem-Aranha’, Tom Holland anuncia pausa nas redes sociais para cuidar da saúde mental

Trabalhando no cinema desde os 11 anos, o norte-americano disse que se sente “sufocado” com as mensagens recebidas

EFE/ Etienne Laurent Tom Holland é o ator de 'Homem-Aranha'



Tom Holland, ator principal do último filme de “Homem-Aranha” e “Uncharted”, anunciou neste domingo, 14, que irá fazer uma pausa nas redes sociais. Através de sua conta no Instagram, a estrela de 26 anos afirmou que vai deixar de fazer postagens para cuidar de sua saúde mental. Trabalhando no cinema desde os 11 anos, o norte-americano disse que se sente “sufocado” com as mensagens recebidas. “Acho o Instagram e o Twitter sufocantes. Me sinto preso quando leio certas coisas sobre mim na internet e mais recentemente estava fazendo muito mal para o meu estado de saúde mental, então decidi dar um passo para trás e deletar o aplicativo do meu celular”, desabafou Tom. “Eu sei que existe um estigma péssimo acerca de saúde mental. Sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer”, ressaltou.