Ator José Carlos Sanches, de ‘Por Amor’, é encontrado morto no Rio de Janeiro

Artista estava em seu apartamento em Copacabana; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Instagram/j.c.sanches Ator José Carlos Sanches morreu aos 67 anos no Rio de Janeiro



O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 25. A Polícia Civil afirmou por meio de nota que instaurou inquérito para apurar o que levou o ator à morte. “O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos”, completa a nota da 12ª DP, de Copacabana. Entre tantos trabalhos na televisão brasileira, José Carlos Sanches participou da primeira versão da novela “Tititi” e “Por Amor”, onde fez sucesso interpretando o piloto Fausto, entre os anos de 1997 e 1998. O ator, que também era formado em direito, fez seu último papel na TV em 2010, na série “Afinal, o Que Querem as Mulheres?”. O perfil de Sanches no Instagram era atualizado com frequência, na maioria das vezes com mensagens reflexivas e algumas motivacionais, mesclando com fotos do Rio de Janeiro e poucas imagens de si mesmo. A última publicação foi há 5 dias, numa imagem que diz “O Universo vai dar um jeito de te devolver tudo o que você emite. Espero que isso não te assuste”. O artista era considerado galã nos anos 80 e também participou de diversas produções da Globo, como “Água Viva”, na qual fez sua estreia, em 1980, “Que Rei Sou Eu?” (1989), “As Filhas da Mãe” (2001) e “Caras e Bocas” (2009).