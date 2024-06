Ator Martin Mull, de Two And a Half Men, morre aos 80 anos

Notícia foi divulgada por sua filha, Maggie, nas redes sociais, mas não foi informado a causa da morte

Reprodução/Instagram/@mulltoons Martin Mull ficou conhecido por seus papéis em conhecido por seus papéis em séries de TV como Two And a Half Men, Arrested Development e Sabrina



Morre aos 80 anos o ator Martin Mull, conhecido por seus papéis em séries de TV como Two And a Half Men, Arrested Development e Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. A notícia foi divulgada por sua filha, Maggie, nas redes sociais. “Sinto-me destroçado por partilhar que o meu pai faleceu em casa a 27 de junho, depois de uma valente luta contra uma longa doença”, escreveu. “Ele era conhecido por se destacar em todas as disciplinas criativas imagináveis e também por fazer comerciais do Red Roof Inn. Ele iria achar essa piada engraçada. Ele nunca foi engraçado”, acrescentou. A causa da morte não foi mencionada. Martin Mull iniciou sua carreira nas telas nos anos 1970 e fez diversos papéis em séries de TV e filmes ao longo dos anos.

Em 2016, foi indicado ao prêmio Emmy na categoria de melhor ator convidado para uma série de comédia, por seu papel em Veep. Em Arrested Development, interpretou Gene Parmesan, um detetive particular que fazia aparições surpresa em alguns episódios. Em Two And a Half Men, Martin Mull interpretou um farmacêutico amigo do personagem de Charlie Sheen, que vendia e usava drogas ilegais. Já em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, ele foi o Sr. Kraft, diretor da escola em que a protagonista estudava. A morte do ator foi lamentada por sua família, amigos, colegas, artistas, humoristas e músicos, além de muitos fãs ao redor do mundo.

