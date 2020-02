Ator mirim de ‘Nanny McPhee’ morre aos 25 anos

Raphael Coleman, conhecido por estrelar ao lado de Emma Thompson e Colin Firth no longa “Nanny McPhee” (2005), morreu na última sexta-feira, após passar mal em uma corrida. Ele tinha apenas 25 anos.

O ator britânico apareceu em dois filmes – além de “Nanny McPhee -, “It’s Alive” e “The Fourth Kind”,de 2009. Depois, abandonou a carreira para estudar zoologia na Universidade de Manchester e passou a se dedicar ao ativismo, especialmente para a conservação da vida silvestre.

Liz Jensen, mãe de Raphael, confirmou a notícia nas redes sociais. “Descanse em paz, meu amado filho Raphael Coleman, o Iggy Fox. Ele morreu fazendo o que amava, trabalhando pela causa mais nobre que há. Sua família não poderia estar mais orgulhosa. Vamos celebrar tudo o que ele conquistou em sua breve vida e apreciar seu legado.”

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020