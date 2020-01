Ator de ‘Nós Somos os Campeões’ aparece irreconhecível após ser preso por roubo

Reprodução Shaun Weiss, hoje com 41 anos, é viciado em metanfetamina



O ator Shaun Weiss, hoje com 41 anos, e que ficou conhecido por fazer parte do elenco de “Nós Somos os Campeões” (“Mighty Ducks”) nos anos 90, foi preso no domingo (26) após uma tentativa de roubo em Marysville, na Califórnia.

A polícia foi chamada para deter Weiss. Sua foto tirada na delegacia foi divulgada na internet e os fãs se surpreenderam com a aparência do ex-astro mirim da franquia de filmes de hóquei da Disney. Segundo os policiais, ele é viciado em metanfetamina.

Nos filmes infantis, Shaun Weiss viveu Greg “Goldie” Goldberg. O primeiro deles foi lançado em 1992, ganhando duas sequências e uma série animada.

Em 2018, a Disney e a ABC Studios planejaram o retorno de “Mighty Ducks” como uma série de TV. O projeto ainda não foi oficializado, mas se acontecer será lançado no Disney+ com Emilio Estevez de volta ao papel de treinador.