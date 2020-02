Atores de ’13 Reasons Why’ e ‘Locke & Key’ assumem namoro

Reprodução/Instagram Atores Connor Jessup e Miles Heizer assumiram relação após Dia dos Namorados americano



Os atores Connor Jessup (da série “Locke & Key”) e Miles Heizer (de “13 Reasons Why”) assumiram o namoro pelo Instagram no último domingo (16). Os dois têm 25 anos e se declararam com um texto romântico na rede social.

“Estou atrasado, mas te amo. Você é uma boa pessoa e me faz melhor. Feliz dia dos namorados”, escreveu o ator canadense Jessup, que se declarou gay em julho de 2019.

“Sou um homem branco e cis de uma família liberal de classe média alta. Aceitação nunca foi um problema. Mas ainda assim, tive medo e escondi. Demorei anos. E estou dizendo isso hoje porque não tive coragem até agora”, revelou na época.

Jessup atuou como personagem homossexual no drama “O Monstro no Armário”, de 2015. Já o americano Heizer ganhou popularidade com seu papel de Alex Standall, em “13 Reasons Why”. Na série, ele atira na própria cabeça após se sentir culpado pela morte da protagonista Hannah Baker.

O ator trabalhou também na série “Parenthood” (entre 2010 e 2015), “Com Amor, Simon” (2018), “Força Para Viver” (2014) e “O Experimento de Aprisionamento de Stanford” (2015).

*Com Estadão Conteúdo