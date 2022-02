Atriz Amanda Bynes pede fim de sua tutela pela mãe após nove anos

Estrela de filmes como ‘Ela É O Cara’ foi internada em uma clínica psiquiátrica em 2013, após supostamente iniciar um incêndio na garagem de um vizinho

Reprodução/Instagram/rlamandabynes Amanda Bynes foi protagonista do filme 'Ela É O Cara'



A atriz Amanda Bynes, que já participou de filmes como “Ela É o Cara” e “SOS do Amor”, apresentou documentos à Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, pedindo o fim de sua tutela após quase nove anos sob os cuidados da mãe. De acordo com o site Page Six, o pedido foi feito na última quarta-feira, 23, e a audiência para decidir o futuro da atriz foi marcado para o dia 22 de março. Bynes foi colocada sob a tutela da mãe, Lynn Bynes, em 2013, após supostamente iniciar um incêndio na garagem de um vizinho. Depois, a atriz foi internada em uma clínica psiquiátrica aos 27 anos e teria sido diagnosticada em 2014 com esquizofrenia. Então, Lynn passou a ter o controle legal dos assuntos pessoais, médicos e financeiros da filha.

No pedido à Justiça californiana, Bynes também precisou apresentar uma declaração de capacidade, já que a Califórnia exige, ainda segundo o Page Six, que todos os casos de tutela tenham atualizados os registros estado mental da pessoa assinados por um médico, psicólogo ou praticante de cura religiosa. Ao site E! News, a advogada da mãe de Amanda afirmou que ela apoia o pedido do fim da tutela e diz estar “orgulhosa do progresso” da filha. Além disso, ela afirmou estar “animada com o próximo capítulo da vida de Amanda”.