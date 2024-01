Atriz Amy Schumer celebra ganho de peso em foto topless: ’18 quilos extras’

Atitude da artista tem sido elogiada por seus seguidores nas redes sociais

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Amy Schumer participa do evento beneficente 2023 Good+Foundation “A Very Good+ Night of Comedy” no Carnegie Hall



A atriz Amy Schumer, de 42 anos, fez topless e celebrar o ganho de peso e compartilhou a foto nas redes sociais. Em uma publicação em seu Instagram no domingo, 7, ela aparece sorridente em frente ao espelho, sem a parte de cima do sutiã. A imagem foi tirada em seu banheiro, que possui um box de vidro, uma banheira, um toalheiro aquecido e papel de parede com estampa de folhas verdes. Na legenda da foto, Amy destacou o aumento de peso e comemorou o fato de ter ganhado 18 quilos. “Ainda tenho isso. 18 quilos extras”, escreveu. A atitude de Amy em celebrar seu corpo e seu peso tem sido elogiada por seus seguidores nas redes sociais. A atriz é conhecida por sua postura de aceitação e empoderamento feminino. Ela já falou abertamente sobre questões relacionadas à imagem corporal e à pressão estética enfrentada pelas mulheres na indústria do entretenimento. O gesto de Amy Schumer é mais um exemplo de como ela utiliza sua plataforma para promover a autoaceitação e a valorização do corpo feminino.