Atriz Ana Beatriz Nogueira é diagnosticada com câncer no pulmão

Artista, que está no ar em ‘Um Lugar ao Sol’, precisará passar por uma cirurgia em maio

Divulgação/Globo/10.12.2021 Ana Beatriz Nogueira descobriu um câncer em estágio inicial ao fazer tomografia



A atriz Ana Beatriz Nogueira foi diagnosticada com um câncer no pulmão em estágio inicial. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação à Jovem Pan nesta quarta-feira, 2. Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a atriz descobriu a doença, pois teve influenza e, ao fazer uma tomografia, descobriu um pequeno tumor no seu pulmão. Ela precisará passar por uma cirurgia em maio, mas seguirá trabalhando. Atualmente, Ana está no ar em “Um Lugar ao Sol”, novela que ocupa a faixa das 21h na Globo, e já está escalada para “Olho por Olho”, trama de João Emanuel Carneiro que vai substituir “Pantanal”, próximo folhetim a ocupar o horário nobre da emissora carioca. Vale ressaltar que a atriz precisou redobrar os cuidados na pandemia, pois é portadora de esclerose múltipla, uma rara doença que faz com que o sistema imunológico destrua a cobertura protetora de nervos. Em “Um Lugar ao Sol”, sua personagem, Elenice, será diagnosticada com mal de Alzheimer e precisará ser internada em uma clínica. No fim da trama, ela deve contrair Covid-19 e morrer por complicações da doença.