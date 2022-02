Atriz de ‘Carrossel’ decide ser missionária: ‘Tenho vivido em extrema obediência’

Stefany Vaz, que viveu Carmen na novela infantil do SBT, disse que está ‘seguindo um direcionamento de Deus para sua vida’

Reprodução/SBT/Instagram/stefany_vaz Stefany Vaz viveu a personagem Carmen, na novela 'Carrossel'



A atriz Stefany Vaz, que ficou conhecida por interpretar a personagem Carmen na novela “Carrossel”, do SBT”, decidiu ser missionária. “Estou me mudando, indo embora, e gostaria de abrir meu coração. Estou saindo da minha casa e me mudando para a Dunamis Farm”, contou a artista em um vídeo publicado no Instagram. Ela explicou que esse lugar que ela vai é uma uma escola que visa capacitar as pessoas “para que sejam agentes de transformação levando o evangelho pelas nações”. “Sou cristã e estou seguindo um direcionamento de Deus para minha vida durante esses meses que estão por vir”, afirmou.

Stefany passará seis meses nessa escola, sendo que nesse tempo ela vai viver na prática a vida de uma pessoa missionária. Desde de que tomou essa decisão, a atriz mudou seu comportamento e ficou mais afastada das redes sociais. “Tenho vivido em extrema obediência, mas acima de tudo muita renúncia sobre quem eu sou e sobre as coisas que eu tenho deixado para trás. Considero essa perda como lucro porque sei onde está meu objetivo final, há um valor a ser pago”, comentou no vídeo. A intérprete de Carmen também pediu doações para ajudá-la a pagar sua inscrição nessa escola que capacita missionários. A atriz Larissa Manoela, que viveu Maria Joaquina em “Carrossel”, comentou: “Menina luz! Seu propósito nesse mundo é especial! Que Deus siga te abençoando! Vai com fé na missão”.