Atriz de ‘Cobra Kai’ mostra hematona após ser mordida por colega de elenco: ‘Incidente sério’

A atriz Alicia Hannah-Kim, conhecida por seu papel em “Cobra Kai“, compartilhou uma experiência preocupante durante uma convenção de fãs em Washington, nos Estados Unidos. Ela revelou que foi mordida por seu colega de elenco, Martin Kove, e mostrou o hematoma resultante do incidente, ressaltando que tal comportamento é inaceitável. “Como vocês podem ver, foi um incidente sério. Ninguém quer ser atacado no trabalho ou em qualquer lugar, e ninguém acha isso normal, desejável ou aceitável”, disse. Durante o evento, Alicia procurou a ajuda de um policial para relatar o ocorrido. Segundo ela, Kove a agarrou pelo braço e a mordeu com força, quase provocando sangramento. “Eu estou muito irritada. Você deixou uma marca no meu corpo, e no seu cérebro de 80 anos, você acha que isso é uma brincadeira. Você foi criado no esgoto? É assim que as pessoas te tratavam quando você era criança?, disse Kim em um vídeo repercutido pelo Page Six.

O marido da atriz estava presente e também testemunhou a situação. Embora não tenha feito uma queixa formal, ela pediu um boletim de ocorrência para documentar o que aconteceu. Martin Kove se desculpou publicamente, expressando seu profundo arrependimento e afirmando que não teve a intenção de machucar Alicia. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, a atriz confronta Kove, demonstrando sua indignação e afirmando que ele não deveria ter agido daquela maneira. Alicia mencionou que, se Kove fosse mais jovem, ela poderia ter reagido de forma diferente.

