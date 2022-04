Atriz Luiza Valdetaro resgata cachorros deixados em parque dentro de sacola plástica

Artista levou os animais para sua casa, está cuidando deles, mas disse que sua intenção é doá-los

Reprodução/Instagram/luizavaldetaro Luiza Valdetaro resgatou e levou as duas cachorrinhas para sua casa



A atriz Luiza Valdetaro resgatou dois cachorros que foram abandonadas em um parque dentro de sacolas plásticas. Nas redes sociais, ela contou que tinha tomado banho e estava pronta para dormir quando sua filha, Malu, viu um post no Instagram falando sobre os animais abandonados. “Tirei o pijama e estou indo no parque agora pegar os cachorrinhos. Eu não tenho como ficar com os dois, mas vou dar um lar temporário”, afirmou a artista na noite de quinta-feira, 7. Após o resgate, ela mostrou os cãezinhos aos seguidores. “Olha essas duas coisas fofas que largaram. Não vou dar nome para não me apegar”, comentou. Luiza disse que acredita que as duas filhotes vão ficar de porte médio e ressaltou que “são muito tranquilas”. Na manhã desta sexta-feira, 8, a artista falou que sua filha vai levar as cachorrinhas ao veterinário. “Provavelmente devem estar com verme na barriga, estão com um barrigão”, comentou. Luiza também deu banho nas filhotes e postou fotos delas perguntando se alguém está disposto a adotá-las.