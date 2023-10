Atriz Mel Maia causa polêmica com sardas misteriosas

Alguns seguidores questionaram se as marcas são reais, mas outros defenderam a atriz: ‘Arte em seu corpo’

Reprodução/Instagram/@melissamelmaia Mel Maia publicou foto no Instagram com o rosto repleto de sardas



Os fãs da atriz Mel Maia foram surpreendidos recentemente por uma série de fotos publicadas em seu perfil no Instagram. A jovem exibiu orgulhosamente sardas em seu rosto, o que gerou uma intensa discussão entre os internautas. Alguns seguidores questionaram se são reais ou se tratam de uma falsificação. Uma seguidora comentou: “Será que ela tem sardas de verdade ou é tudo falso? Sempre tive essa dúvida”. Outra expressou sua ácida opinião, dizendo: “Essas sardas fake… Alguém avisa”.

Felizmente, outros fãs vieram em socorro da atriz e responderam às dúvidas levantadas. De acordo com eles, Mel de fato possui sardas, mas em algumas ocasiões ela as realça de forma mais evidente. “Quando ela fica exposta ao sol, as sardas ficam mais aparentes”, explicou uma fã. “As sardas são arte em seu corpo”, elogiou outra. Alguns seguidores notaram que, em certas postagens da atriz, é possível observar as sardas mais claramente quando ela se aproxima da câmera. No entanto, há também especulações de que Mel possa ter utilizado henna para enfatizá-las. Até o momento, a atriz não se pronunciou sobre essas especulações.