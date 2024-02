Atriz pornô Kagney Linn Karter é encontrada morta aos 36 anos

Trágica notícia ocorre em um contexto de debates sobre a saúde mental dos profissionais da indústria pornográfica; Jesse Janes e Thaina Fields. Jesse também morreram recentemente

Reprodução/INstagram/@flyingspreadies76 Kagney Linn Karter era conhecida por compartilhar abertamente sua jornada de sobriedade nas redes sociais



A atriz pornô Kagney Linn Karter foi encontrada morta em sua residência na cidade de Ohio, nos Estados Unidos, última quinta-feira, 15. Segundo informações do site TMZ, a polícia local está considerando a possibilidade de suicídio como causa da morte. Kagney, de 36 anos, iniciou sua carreira na indústria pornográfica no final dos anos 2000. Em 2010, recebeu o prêmio de revelação no prestigiado evento Adult Video News (AVN). Durante sua trajetória, acumulou 18 prêmios e 34 indicações da mesma organização, além de trabalhar como modelo e dançarina. A trágica notícia ocorre em um contexto que levanta debates sobre a saúde mental dos profissionais da indústria pornográfica, após as recentes mortes das atrizes Jesse Janes e Thaina Fields. Jesse, de 43 anos, possivelmente faleceu por overdose, enquanto Thaina, de 24 anos, teve sua causa de morte não revelada, mas após relatar abusos na indústria.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nas redes sociais, a repercussão trouxe à tona discussões sobre os desafios enfrentados pelas trabalhadoras sexuais, incluindo problemas de saúde mental e abusos cometidos no ambiente de trabalho. Muitos usuários expressaram preocupação e solidariedade, incentivando aqueles que enfrentam dificuldades a buscar ajuda. Amigos de Kagney iniciaram uma campanha online para arrecadar fundos destinados ao funeral da atriz, relatando que ela enfrentava problemas relacionados à saúde mental. Kagney era conhecida por compartilhar abertamente sua jornada de sobriedade nas redes sociais, comemorando cada dia livre do vício.