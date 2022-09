Atriz pornô que foi estrela da Disney expõe que produtores faziam ela ‘provar lingerie’

Maitland Ward, que integrou o elenco de ‘Boy Meets World’ na adolescência, lançou um livro falando sobre sua carreira e bastidores de Hollywood

Reprodução/Instagram/maitlandward Maitland Ward foi uma estrela da Disney na adolescência e atualmente é atriz pornô



A ex-estrela Disney Maitland Ward virou assunto nos Estados Unidos quando decidiu abandonar o mainstream de Hollywood para se tornar atriz pornô. A artista, hoje com 45 anos, ficou conhecida na adolescência quando interpretou Rachel McGuire na série “Boy Meets World” (“O Mundo é dos Jovens”, em português). Depois, ela integrou o elenco de uma novela produzida pela emissora americana CBS. A vontade de fazer filmes eróticos surgiu, pois Maitland queria expressar seus desejos e fazer algo mais desafiador. Essa transição da sua carreira artística é contada pela artista no livro “Rated X”, lançado nos Estados Unidos nesta terça-feira, 6. Na obra literária, ela relatou que em Hollywood muitos padrões impostos às mulheres jovens, que muitas vezes são impedidas de serem “sexy demais”. Ela também expôs os bastidores dessa indústria e afirmou que era obrigada a se exibir de roupas íntimas para os chefes da série da Disney “Boy Meets World”.

Em um trecho do seu livro, divulgado pelo New York Post, Maitland relatou: “Me pediram para provar lingerie para os produtores [da série] no escritório. Isso aconteceu mais de uma vez, pois Rachel era a única personagem que tiraria a roupa consistentemente. Uma assistente me pegava no camarim e me levava para o andar de cima, onde eu tinha uma série de opções, algumas divertidas e femininas, outras tão provocantes que eu sabia que a Disney nunca aprovaria, mas ainda assim eu as experimentava”. A atriz acrescentou que se despia atrás de uma cortina “tão fina” que ela tem certeza que dava para ver a silhueta do seu corpo nu. “Enquanto eu me trocava, ouvia o grupo – principalmente homens – conversando e rindo como uma plateia antes de um show. Quando saia, era orientada a ficar no centro enquanto eles faziam seus julgamentos sobre se mostrava demais ou não o suficiente para deixar os meninos excitados”, concluiu a atriz.