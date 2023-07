Atriz Sandra Bullock fica 15 minutos trancada em um closet por causa de invasão de fã em sua casa

Com medo, a protagonista de ‘Velocidade Máxima’ ligou para a polícia que prontamente chegou à sua casa e prendeu o infrator

Após perceber a invasão de seu domicílio, Sandra Bullock ligou imediatamente para polícia



O recém-lançado documentário “Stalkers in Hollywood”, revela um inusitado episódio da vida da Sandra Bullock. A produção conta que a atriz de “Velocidade Máxima” e “Cálculo Mortal” ficou trancada por 15 minutos em um closet e fez ligação à polícia de Los Angeles por causa da invasão de um fã a sua casa. “Alguém entrou na minha casa. Estou escondida no closet”, diz a a atriz com a voz baixa na gravação revelada pelo documentário. Bullock não desligou o telefone em nenhum instante e só saiu do local quando a polícia recomendou. O fã invasor foi preso em flagrante dentro do imóvel.