Avião com Miley Cyrus é atingido por raio e faz pouso de emergência; veja

Cantora, que se apresenta no Lollapalooza Brasil no próximo sábado, 26, estava indo para o Paraguai se apresentar em outro festival

Reprodução/Instagram/mileycyrus/28.10.2021 Miley Cyrus disse que ela e todos que estavam no avião estão bem



A cantora Miley Cyrus passou por um susto durante um voo e não conseguiu chegar à capital do Paraguai, seu destino final. Segundo relatado pela própria artista na madrugada desta quarta-feira, 23, o avião em que ela estava foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto Guaraní, na Cidade do Leste, também no Paraguai. Ela tranquilizou os fãs e disse que todos que estavam na aeronave estão bem. “Aos meus fãs e a todos preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio. Minha tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai”, escreveu a artista no Instagram. Mily se apresentaria no festival Asunciónico, que teve seu primeiro dia cancelado devido ao temporal. De acordo com a emissora paraguaia ABC Cardinal, após o susto, o avião em que a artista estava mudou de rota e seguiu para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Miley se apresenta no próximo sábado, 26, no Lollapalooza 2022, sendo uma das principais atrações do festival, que vai acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.