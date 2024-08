Babu Santana se candidata a vereador no Rio de Janeiro

Conhecido por sua participação em reality shows e na televisão, se junta a uma lista de celebridades que já tentaram a sorte na política

Reprodução/Instagram Babu Santana participou do Big Brother Brasil



Babu Santana anunciou sua candidatura ao cargo de vereador nas eleições municipais do Rio de Janeiro, programadas para 2024. O ator, conhecido por sua participação em reality shows e na televisão, se junta a uma lista de celebridades que já tentaram a sorte na política. Entre os nomes que se destacam, Tiririca foi um dos mais notáveis, sendo eleito deputado federal em 2010 e 2014, alcançando a maior votação do país em sua primeira eleição. Sua trajetória política é um exemplo do apelo que figuras públicas podem ter junto ao eleitorado. Jean Wyllys, famoso por sua vitória no Big Brother Brasil 5, também fez história como deputado federal do Rio de Janeiro entre 2010 e 2018. Sua saída da política em 2019 foi marcada por ameaças que recebeu, refletindo os desafios enfrentados por políticos no Brasil.

Outro exemplo é Ratinho, que teve uma carreira política como vereador em Jandaia do Sul e Curitiba, além de ter sido deputado federal. Leci Brandão, por sua vez, é uma figura respeitada na política paulista, atuando como deputada estadual desde 2010 e sendo reeleita em diversas ocasiões. Romário, ex-jogador de futebol, também se destacou na política, ocupando cargos de deputado federal e senador. Gilberto Gil, além de ser um ícone da música brasileira, foi vereador em Salvador em 1989 e atuou como Ministro da Cultura no governo de Lula em 2003. Thammy Miranda fez história ao se tornar o primeiro homem transexual eleito para a Câmara Municipal de São Paulo, em 2020, ampliando a representação de grupos minoritários na polític

Publicado por Sarah Américo

