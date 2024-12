Babu Santana capota o carro em Jacarepaguá após perder o controle do carro

Ator foi rapidamente levado a um hospital localizado na Barra da Tijuca e já está bem; esposa afirma que ele estava dentro do limite legal de velocidade

Babu Santana, ator de 45 anos, se envolveu em um acidente automobilístico em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no último dia 23 de dezembro. O incidente ocorreu na avenida Transolímpica, onde ele perdeu o controle do carro e acabou capotando em uma curva que estava escorregadia devido à chuva. Após o acidente, Babu foi rapidamente levado a um hospital localizado na Barra da Tijuca. Os médicos realizaram uma série de exames e, felizmente, não encontraram lesões graves, apenas algumas escoriações.

Babu recebeu alta logo em seguida, aliviando a preocupação de familiares e fãs. A esposa do ator, Lívia Nascimento, informou ao “Metrópoles” que o ator estava dentro do limite legal de velocidade no momento do acidente. Curiosamente, o médico que prestou os primeiros socorros foi o mesmo que o atendeu durante sua participação no “Big Brother Brasil”. Até o momento, Babu não se manifestou sobre o ocorrido em suas redes sociais.

