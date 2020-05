Por bacon, César Menotti e Dado Dolabella trocam farpas na web

Reprodução/Instagram - Montagem: Jovem Pan Artistas rebateram publicações um do outro após piada sobre bacon



O vegano Dado Dolabella não gostou nem um pouco de uma brincadeira feita pelo sertanejo César Menotti nas redes sociais e deu início à uma briga por causa de bacon.

No Twitter, o par da dupla com Fabiano postou uma mensagem bem-humorada sobre a alimentação de uma influenciadora. “A menina postando receita de suco detox pra começar bem o dia. Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon”, escreveu Menotti.

Defensor da causa animal, Dado Dolabella se sentiu ofendido com a publicação e, em seu Instgram, fez um post detonando o sertanejo.

A menina postando receita de suco detox pra começar bem o dia. Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon. — CesarMenotti (@CesarMenotti) May 15, 2020

“Não é possível, César Menotti! Na era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais? O mesmo sujeito que outro dia estava rifando um pônei online para promover sua live!”, escreveu.

“Amigão, o mundo na verdade não está acabando. É muita prepotência achar isso. A Terra rapidinho vai eliminar a bactéria chamada humanoid-20, caso persista no caminho errado”, completou Dolabella.

Irritado com o post do ator, Cesár Menotti foi ríspido em sua responta: “O doidinho me repudia no insta porque postei a piada com bacon. Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo. As últimas notícias que tive dele foi quando ele agrediu a esposa e a senhora que trabalha com ela.”