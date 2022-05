Bárbara, do ‘BBB 22’, fala sobre festa interrompida por Cauã Reymond: ‘Não teve barraco’

Ex-BBB disse que o aniversário não foi encerrado após o ator aparecer com a polícia e enfatizou que o problema foi resolvido com uma conversa

Reprodução/Instagram/ba.heck/cauareymond Bárbara disse que situação com Cauã Reymond foi resolvida na conversa



Bárbara Heck, ex-participante do “BBB 22”, decidiu se pronunciar após ser divulgado que o ator Cauã Reymond chamou a polícia para interromper uma festa de aniversário que aconteceu no último fim de semana e ela estava presente. O evento aconteceu no condomínio em que o galã da Globo mora, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 9, a ex-BBB postou stories no Instagram negando que houve briga ou discussão. “O povo quer ver barraco e briga em uma coisa que foi resolvida em um minuto. Era 22h08 da noite, tudo foi conversado numa boa. Teve uma resolução em cinco minutos, no máximo”, falou.

A artista também disse que a festa de aniversário não durou até de madrugada. “Meia-noite já acabou, a gente só cantou parabéns e foi para casa. Ninguém acabou com festa de ninguém, ninguém acabou com a paz de ninguém, tudo lindo, tudo maravilhoso”, afirmou. “Sinto decepcionar, mas não teve barraco.” A festa aconteceu no sábado, 7, e, segundo o colunista Lucas Pasin, Cauã foi até o local acompanhado de duas viaturas da Polícia Militar solicitando que diminuíssem o som ou acabassem com a festa, pois estava com a filha, Sofia, de 9 anos, em casa. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Cauã, mas ainda não obteve retorno.