‘Barbie humana’ da Austrália gasta mais de R$ 1 milhão em plásticas e cria OnlyFans

Tara Jayne McConachy abriu uma conta no OnlyFans para levantar dinheiro e manter seu estilo de vida

Reprodução/Instagram/tara_jayn3 Tara Jayne McConachy fatura no OnlyFans se denominando 'Barbie humana'



A enfermeira australiana Tara Jayne McConachy, que se autodenomina “Barbie humana”, já gastou mais de US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão na cotação atual) com cirurgias e procedimentos estéticos. Segundo divulgado pelo Daily Mail, ela já aumentou os seios cinco vezes, fez seis plásticas no nariz, aplicou botox diversas vezes e não economizou no preenchimento labial. Tara tem 33 anos e soma mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Recentemente, ela abriu uma conta no OnlyFans, rede social destinada ao público adulto, com o intuito de arrecadar dinheiro e conseguir manter seu estilo de vida.

Na plataforma, a australiana cobra mensalmente US$ 25 (cerca de R$ 127) de cada assinante. “Boneca Barbie australiana em tamanho real. Humano que quer transar com bonecas, venha brincar comigo”, escreveu a enfermeira na descrição do seu perfil. Tara ficou conhecida ano passado depois de participar da atração “Botched”, um reality show do E! no qual médicos corrigem procedimentos cirúrgicos que deram errado. Ela também participou de um documentário dirigido por Todd Sampson chamado “Mirror Mirror”, que fala sobre pessoas obcecadas por cirurgias plásticas. Na produção, ela comentou que tem a intenção de aumentar ainda mais os seios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tara Jayne (@tara_jayn3)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tara Jayne (@tara_jayn3)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tara Jayne (@tara_jayn3)