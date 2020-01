Participante do ‘BBB 20’, Manu Gavassi ‘ignora’ mensagens de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine reclamou por ter sido ‘ignorada’ pela amiga Manu Gavassi, que já está confinada para o ‘BBB 20’

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine disse já estar sentindo falta de Manu Gavassi, que vai para o 'BBB 20'



A cantora Manu Gavassi foi confirmada como uma das participantes do “BBB 20” neste sábado (18). Após o anúncio, Bruna Marquezine foi ao Twitter mostrar que foi “ignorada” pela amiga.

A atriz postou um print tentando conversar com Manu, que provavelmente já estava com o celular confiscado pela produção do reality show. “Amiga, você vai para o BBB? Se você realmente vai, pode me falar? Eles já retiraram seu celular? É com você mesmo que eu tô falando?”, questionou Marquezine.

Sem respostas, ela continuou tentando falar com a cantora. “Devolvam o celular da Manoela”, pediu. “Olha aqui, Manoela, você trate de ganhar esse programa que eu vou mandar fazer camisa e comprar Pay Per View”, continuou a artista. “PARA DE ME IGNORAR.”

Veja o tweet abaixo:

Esse é o tweet. pic.twitter.com/JklKm3Okix — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) January 19, 2020

Apesar do “BBB 20” começar só nesta terça-feira (21), os participantes já estão confinados. Esta edição do reality show da Globo será a primeira em que pessoas já conhecidas pelo público estarão na casa. Veja aqui a lista.