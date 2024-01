‘BBB 24’: Wanessa diz que Davi é ‘agressivo’ e revela medo de falar o colega; internautas citam Dado e detonam cantora

Filha do Zezé di Camargo afirmou que o ‘jeito de gritar’ do brother desperta ‘gatilhos’ nela

Durante a madrugada desta terça-feira, 23, no “BBB 24“, a cantora Wanessa Camargo confessou ao colega Davi que sente “medo” de falar com ele, devido ao seu jeito de “gritar”, o que acaba despertando “gatilhos” nela. O participante do grupo Pipoca procurou a cantora, a modelo Yasmin Brunet e outros colegas para se desculpar por ter elevado o tom de voz durante uma conversa franca, após seu nome ser mencionado de forma crítica em relação ao excesso de comida produzido durante o almoço na xepa. O baiano admitiu que errou ao se exaltar e, após receber conselhos, decidiu se retratar.

Durante o diálogo, Wanessa ressaltou que as desculpas de Davi não adiantam se ele não mudar seu comportamento e afirmou que tem “gatilhos” com pessoas que falam gritando. Ela mencionou que fica incomodada quando alguém, especialmente uma mulher, eleva o tom de voz para se comunicar e mencionou que se sentiu prejudicada pela situação da comida. Davi se defendeu dizendo que não desperdiçou comida e que todos se alimentaram bem. Desde o início do programa, o baiano tem assumido a responsabilidade de cozinhar para parte dos participantes, incluindo Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, que não veganas e não cozinham no reality show.

A filha de Zezé di Camargo reforçou ainda que Davi se comunica de forma agressiva e intimidadora, o que faz ela se afastar. O colega rebateu dizendo que não é um “bicho” e que ela não precisa ter medo dele, mas admitiu que há situações que o tiram do sério. O diálogo repercutiu nas redes sociais e Wanessa é alvo de muitas críticas. Entre outras coisas, internautas relatem a afirmação da cantora sobre suposta agressividade do participante e citam, inclusive, o relacionamento dela com o ator Dado Dolabella, condenado por agressão contra Luana Piovani e uma camareira.

A gente sabe que você não cancela o agresssor, Wanessa. Em alguns casos você até namora com ele, né

como é que a Wanessa quer tachar o Davi de agressivo só pq ele falou alto numa discussão (sem nem chegar perto dela aliás), mas namora com um agressor de mulheres e é aliada do Rodriguinho, que ameaçou bater no Davi??? é tanta hipocrisia e seletividade que dá nojo! #BBB24

Silêncio, a mulher que namora um agressor está falando sobre medo de um homem que fala alto quando tá na razão. E ainda andando com outro agressor no programa. Wanessa querida, não é o Davi que foi acusado de agressão a mulheres não. Sua régua moral ta bem quebrada!

