‘Quem despreza os riscos expõe os semelhantes’, diz Belo sobre coronavírus

O cantor Belo usou o Instagram para falar sobre a pandemia de coronavírus. Em um post nesta terça-feira (17), ele pediu para as pessoas seguirem as orientações do governo.

“Está claro que os brasileiros estão sendo instigados a fazerem uma escolha: quem despreza os riscos expõe o semelhante. Quem segue as restrições, respeita o direito à vida e à saúde”, escreveu Belo.

“De que lado você está? Do egoísmo ou da solidariedade? Do individualismo ou do respeito ao coletivo?”, questionou.

