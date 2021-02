Belo explica por que não consegue dormir pelado com Gracyanne Barbosa

Casal respondeu várias perguntas de seguidores sobre a intimidade deles e falou porque a musa fitness não poderia entrar no ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/belo Gracyanne Barbosa e Belo responderam perguntas de seguidores sobre a intimidade do casal



O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa decidiram responder no último domingo, 7, algumas perguntas de seguidores do Instagram sobre como é o relacionamento deles. Um seguidor quis saber se o pagodeiro se incomoda quando a esposa posta foto sensual ou dançando no pole dance e ele respondeu: “Lógico que eu não me incomodo, eu me incomodo quando ela está muito vestida porque ela não mostra essa mulher maravilhosa que é. Sou o maior incentivador dela e fã número um”. Outra pessoa quis saber se eles dormem sem roupa. Gracyanne disse que sim, mas Belo não gosta. “Eu não durmo pelado porque ela fica me assediando. Eu tenho medo”, brincou o cantor. “Se não eu agarro, por isso, ele dorme de pijama”, acrescentou a musa fitness.

O casal não quis revelar como Belo chama Gracy na cama, mas a modelo revelou que ele já soltou um pum na hora H e ela acabou se desconcentrando. Rindo, Belo disse que só aconteceu uma vez. Sobre fazer cocô um na frente do outro, a influencer falou que não gosta, mas contou que há dois vasos sanitários no banheiro deles e que Belo gosta de conversar enquanto faz suas necessidades. Eles também revelaram que pensam em aumentar a família e só estão esperando o momento certo. “A gente tem muita vontade de ter filhos, assim quando Deus permitir nós teremos um bebezinho”, comentou Gracyanne. A musa fitness foi um dos nomes cotados para o “BBB 21” e um seguidor quis saber que foi o cantor que impediu a esposa de entrar no reality. “Se ela fosse, eu já tinha pulado o muro, de saudade, e estava lá. Eu morro de saudade dela”, respondeu Belo.