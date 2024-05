Belo se pronuncia sobre boatos de que teve uma amante: ‘Fico imaginando até onde isso pode chegar’

Cantor usou as redes sociais para desabafar, mas não negou suposto caso extraconjugal quando ainda era casado com Gracyanne Barbosa

Reprodução/Instagram/@belo Belo e Gracyanne terminam o casamento de 16 anos em abril



O cantor Belo usou as redes sociais para esclarecer os boatos sobre ter traído sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa, com uma influenciadora digital. Em um desabafo, o pagodeiro se pronunciou sobre o assunto. “A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante”, disse ele através dos stories do Instagram. O pagodeiro, entretanto, não negou e nem confirmou nada. “Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade”, disse Belo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril. “Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana”, finalizou o cantor.