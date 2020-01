Beyoncé lança teaser de linha de roupas para a Adidas; assista

Reprodução/Instagram A marca de Beyoncé, IVY PARK, vai lançar parceria com a Adidas em 18 de janeiro



Beyoncé divulgou nesta quarta-feira (8) um teaser do que vem por aí na parceria de sua marca de roupas, IVY PARK, com a Adidas.

No vídeo, ela aparece ao lado da cantora de K-pop CL e de outros modelos usando os produtos da linha. As cores predominantes das peças são marrom e laranja.

Veja o clipe abaixo:

Além do teaser, a cantora também postou no Instagram fotos dela usando os produtos da parceria. Em um dos posts, ela aparece com um vestido vermelho da marca.

Veja abaixo:

Os produtos da parceria entre IVY PARK e Adidas serão lançados em 18 de janeiro.