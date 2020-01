Missy Elliot recebe mimos de Beyoncé e se impressiona com pacote: ‘Achei que tinha uma pessoa dentro’

Missy Elliot foi uma das sortudas que recebeu produtos da linha que Beyoncé está lançando com a Adidas. Nesta quinta-feira (16), a rapper usou o Twitter para mostrar o que recebeu da diva pop.

Em um vídeo, Missy Elliot mostrou uma caixa gigante cheia dos produtos da coleção IVY PARK x Adidas. O pacote era tão grande que ela confessou que se assustou. “A caixa era tão grande que eu fiquei com medo de abrir, achei que uma pessoa ia sair de dentro”, brincou.

Veja o vídeo abaixo:

Thank you so much @Beyonce I am soooooooo humbly grateful🙏🏾 you are a GEM! Lol the box was so big I was scared to open I thought a whole human was gonna jump out🤣😂🤣 but this FYE sis🔥🔥 #IVYPARK I LOVE IT! pic.twitter.com/hJbrfDWvXL

— Missy Elliott (@MissyElliott) January 16, 2020