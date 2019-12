Jô Soares lamenta a morte de Bira: ‘Tinha uma imensa alegria’

Jô Soares trabalhou com Bira por 25 anos; músico morreu neste domingo (22)

Divulgação Bira trabalhou com Jô Soares por 25 anos



O apresentador Jô Soares lamentou a morte de Bira, com quem trabalhou por 25 anos. O músico morreu na manhã deste domingo (22), em São Paulo, após sofrer um AVC no sábado (21).

“Ele era uma resistência, mesmo já debilitado. Tinha uma imensa alegria e a transmitia com aquela gargalhada marcante dele”, disse Jô Soares, em entrevista ao jornal O Globo, sobre o baixista de seu sexteto.

Jô e Bira deixaram de trabalhar juntos em 2016, quando o “Programa do Jô” chegou ao fim. O apresentador contou que falava esporadicamente por telefone com o músico e sabia que ele estava com a saúde debilitada.

O apresentador elogiou o amigo. “Era muito bem informado, lia demais, participava ativamente de todas as entrevistas. Quando fazíamos shows fora do programa com o Sexteto, era sempre o mais querido, mais tietado”, afirmou. “Nessas horas não há muito mais a ser dito. Apenas que ele vai fazer muita falta.”

O corpo de Bira será velado neste domingo, na Funerária Morumbi, em São Paulo, e depois cremado no Crematório de Vila Alpina, também na capital paulista.