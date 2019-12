Morre Bira, baixista do sexteto de Jô Soares, aos 85 anos

Conhecido pela risada marcante, Bira estava internado desde sábado (21) após sofrer um AVC

Divulgação/Globo O baixista Bira morreu aos 85 anos



O músico Ubirajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira, morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele sofreu um AVC neste sábado (21) e estava internado na UTI de um hospital em São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Keila Jimenez, do R7.

Bira ficou conhecido por ser o baixista do sexteto de músicos que acompanhava o apresentador Jô Soares no SBT e na Globo. Ele tinha como marca registrada uma risada icônica e trabalhou com Jô por 29 anos.

Após a internação de Bira, ontem, um dos produtores do músico, Beto Campos, pedia por orações. “Amigos, em meu nome, da RCS Music e da família, venho pedir orações ao nosso querido Bira que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vcs nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado!”, escreveu.