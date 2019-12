Corpo de Bira será velado em São Paulo em cerimônia aberta ao público

Velório de Bira vai acontecer neste domingo (22), na Funerária Morumbi

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO O músico Bira morreu neste domingo (22), aos 85 anos



O corpo do músico Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, será velado na Funerária Morumbi, em São Paulo, a partir das 17h deste domingo (22). A cerimônia acontece até as 22h e será aberta ao público.

Bira, conhecido por ser baixista do sexteto de Jô Soares, morreu na manhã deste domingo, aos 85 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital em São Paulo desde sábado (21) por causa de um AVC. O corpo do músico será cremado no Crematório de Vila Alpina, na zona leste da capital paulista.

Nascido em Salvador, Bira trabalhou com Jô Soares por 29 anos. Ele acompanhou o apresentador no “Jô Soares Onze e Meia”, do SBT, e no “Programa do Jô”, na Globo.