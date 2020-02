‘Fotógrafo das celebridades’ tem estúdio alagado em SP: ‘Provavelmente perdi arquivo’

‘Pelo volume da água, provavelmente perdi coisas do arquivo e equipamentos’, lamentou Bob Wolfenson

Reprodução/Instagram Bob Wolfenson teve prejuízos com a chuva que castigou São Paulo



Bob Wolfenson, fotógrafo conhecido por trabalhar com diversas celebridades, usou o Instagram para mostrar que seu estúdio em São Paulo foi alagado por conta das fortes chuvas que assolaram a cidade nesta segunda-feira (10).

Na foto, quatro carros aparecem submersos no estacionamento do local. “Não estamos conseguindo chegar lá para saber o tamanho do estrago. Mas pelo volume da água, provavelmente perdi coisas do arquivo e equipamentos”, lamentou.

Wolfenson já trabalhou para publicações como Folha de S.Paulo e Playboy e ficou conhecido pela exposição Jardim da Luz, no MASP, em 1996.

*Com Estadão Conteúdo