Boninho manda recado para Elon Musk sobre X no Brasil: ‘talvez possa ajudar’

No último dia 17, dono da rede social anunciou o fechamento do escritório do “X” em solo brasileiro e atribuiu sua decisão exclusivamente às ações de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal

Reprodução/Multishow “Elon Musk, vamos falar sobre o X no Brasil, talvez eu possa te ajudar”, disse



Em meio da confusão sobre o funcionamento do X (antigo Twitter) no Brasil, Boninho, diretor dos realities shows Big Brother Brasil e Estrela da Casa, da TV Globo, aproveitou para mandar um recado a Elon Musk, dono da rede social. “Elon Musk, vamos falar sobre o X no Brasil, talvez eu possa te ajudar”, escreveu em seu perfil, em inglês, na tarde desta quinta-feira (29). A socialite e advogada Narcisa Tamborindeguy, que foi casada com Boninho entre 1983 a 1986, também se manifestou sobre o assunto: “Quanto custa o Twitter?”, publicou ela.

No último dia 17, Elon Musk anunciou o fechamento do escritório do X no Brasil e atribuiu sua decisão exclusivamente às ações de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele se recusa a deletar conteúdos e bloquear perfis que foram definidos pelo ministro como conspiradores contra o funcionamento da democracia brasileira. Além de aplicar multas diárias ao aplicativo, Moraes deu 24 horas para a rede social nomear um representante no País. Desde então, internautas especulam sobre o fim do X no Brasil.

Veja o post:

@elonmusk let’s talk about X in Brazil, maybe I can help you 🤷‍♂️ — J.B. Oliveira (@boninho) August 29, 2024

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte