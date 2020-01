Boninho passa por cirurgia plástica: ‘Ficar mais gato para a minha Ana Furtado’

View this post on Instagram

E aí você me pergunta: Boninho, você está fantasiado de aqualouco, já é carnaval? E eu te respondo: Completei três anos da bariátrica, 45 e alguns quilos a menos, muita malhação, mas mesmo assim alguma coisa sobra. Ai tomei coragem para ficar mais gato pra minha @aanafurtado resolvi fazer uma abdominoplastia. Pelas mãos do papa e amigo cirurgião plástico Paulinho Müller. Muita gente falou que doi, mas estou completando 7 dias e já da vontade de voltar a malhar. Não posso. Kkk Quase nem sair, até tirar todos os pontos. Então o projeto tanquinho da Ana começa daqui a 30 dias! Bora malhar! Saúde!! 🏋️‍♀️ Quem quiser saber mais www.paulomuller.co 😊😊😊